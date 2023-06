Sorrento – Ruba colle per dentiere e spray insetticida, arrestato 25enne

A Sorrento i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato un cittadino georgiano senza fissa dimora. L’uomo – un 25enne già noto alle forze dell’ordine – era all’interno di un supermercato di corso Italia e il personale della sicurezza lo aveva “adocchiato”. Sono intervenuti i carabinieri che hanno perquisito l’uomo. Nelle sue tasche e nello zaino colle adesive per dentiere e diversi prodotti per allontanare le zanzare. La merce, per un valore complessivo che ammonta a 270 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è in attesa di giudizio.