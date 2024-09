Napoli – Aggredisce un poliziotto libero dal servizio, arrestato 39enne

Nel pomeriggio di ieri, un agente del Commissariato Dante, libero dal servizio, nel percorrere via dei Pellegrini ha notato un uomo a bordo di uno scooter che, a velocità sostenuta, stava effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha redarguito il conducente del mezzo invitandolo a tenere un comportamento in linea con il codice della strada, ma a quel punto, anziché ravvedersi, il conducente ha iniziato a minacciare il poliziotto aggredendolo, dapprima con il casco protettivo e successivamente con pugni e calci fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione è stato bloccato.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.