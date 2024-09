Napoli – Minaccia e aggredisce la ex: bloccato e arrestato

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Poggioreale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, in via Ferrante Imparato per la segnalazione di una donna aggredita da un uomo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una donna vagare al centro strada in stato confusionale e sotto shock; pertanto gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno accertato che la stessa era stata malmenata e minacciata dal suo ex fidanzato per futili motivi, come già avvenuto in diverse altre occasioni.

I poliziotti, per quanto appreso, hanno subito intercettato l’uomo nei pressi della propria abitazione traendolo in arresto per maltrattamenti in famiglia.