Secondigliano – Rubano energia elettrica, denunciati due uomini

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in corso Secondigliano dove hanno identificato il gestore e tre dipendenti, due dei quali sono risultati non essere assunti regolarmente; inoltre, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno verificato che sul contatore era stato attaccato un magnete per ridurre i consumi.

Infine, personale dell’ASL ha sanzionato il titolare per mancanza di requisiti in materia di igiene e per la non corretta applicazione delle misure inerenti la registrazione delle sanificazioni nel locale. Il titolare e il gestore, napoletani di 47 e 67 anni, sono stati denunciati per furto di energia elettrica.