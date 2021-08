Sciolto il Consiglio Comunale di Villaricca ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 agosto 2021, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale di Villaricca, affidando la gestione dell’Ente ad una Commissione prefettizia composta dal Prefetto a riposo, Rosalba Scialla, dal Viceprefetto, Antonio Giaccari e dal Dirigente di II fascia, Desiree D’Ovidio.