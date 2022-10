Scampia – Arrestato spacciatore 49enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Striano hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore nei pressi della sua abitazione trovandolo in possesso di 10 bustine con circa 13 grammi di marijuana e 60 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo nel suo appartamento dove hanno rinvenuto altre 292 bustine contenenti 387 grammi circa della stessa sostanza, 8 involucri contenenti 13,5 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento per la droga.

E.S., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.