Sant’Antonio Abate – Crick in testa all’uomo che minaccia la nipote, arrestato 63enne

Due persone urlano in un appartamento in Via Casa Aniello, nel comune di Sant’Antonio Abate.

Una ragazza è in compagnia dello zio ed è in strada. Ha forato e l’uomo sta sostituendo lo pneumatico.

Le grida iniziano ad essere più violente. La donna attira l’attenzione dei litiganti, chiedendo loro di smettere o avrebbe chiamato i carabinieri.

L’intromissione non è vista di buon occhio e uno dei due uomini che poco prima urlava scende in strada. Si avvia verso la ragazza, minacciando e insultando.

Lo zio, un 63enne del posto, non ci pensa due volte e si pone in difesa della ragazza.

Imbraccia il crick utilizzato per sostituire la gomma e colpisce l’aggressore alla testa.

Quest’ultimo finisce in ospedale, 10 i giorni di prognosi.

Il 63enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.