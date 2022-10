Sant’Agnello – Sorpreso con la droga in auto: arrestato 47enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in piazzetta Angri un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 9 involucri contenenti circa 8 grammi di cocaina, 2 involucri con circa 15 grammi di marjiuana, una scatolina con circa 4 grammi di hashish, una cesoia e 140 euro.

P.Z., 47enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.