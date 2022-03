San Giovanni a Teduccio – Trovato in possesso di un coltello, fermato 19enne

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viale 2 Giugno un’autovettura con tre persone a bordo una delle quali è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri.

L’uomo, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.