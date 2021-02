San Giorgio a Cremano – Sorpreso con un coltello, denunciato 21enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via de Lauzieris all’angolo con piazza Tanucci a San Giorgio a Cremano hanno notato una persone che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e fermato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 16 cm.

M.M., 21enne sangiorgese con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.