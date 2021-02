San Giorgio a Cremano – Raddoppiano i giorni per conferire gli oli esausti. Orari più lunghi per l’eco point, al via la distribuzione di brochure informative

San Giorgio a Cremano, 18 febbraio 2021 – Ambiente. Aumentano gli orari per il ritiro dei kit con i sacchetti della raccolta differenziata e raddoppiano i giorni per il conferimento degli vegetali esausti. L’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessore Giuseppe Ferrara, prolunga alle 14.00 gli orari di apertura dell’ecopoint in via Mazzini, per evitare assembramenti ed andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Attualmente sono in consegna, presso lo spazio Buttol, i kit della differenziata per il quadrimestre “gennaio-aprile 2021”, ma coloro che non lo hanno ricevuto, nè lo hanno ritirato in precedenza potranno chiedere anche quello del quadrimestre relativo al periodo settembre-dicembre 2020.

Inoltre il Primo Cittadino sta coordinando con la società che gestisce il servizio, l’apertura nei prossimi mesi, di altri due eco-point sul territorio al fine di agevolare ulteriormente i cittadini che risiedono nelle altre zone della città.

Inoltre è stato già stabilito di raddoppiare anche i giorni per il conferimento degli OLI VEGETALI ESAUSTI. Sarà possibile consegnarli presso l’isola mobile in piazza Massimo Troisi, ogni secondo ed ultimo sabato del mese, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In contemporanea, inoltre, parte anche la nuova campagna di comunicazione relativa alla raccolta differenziata, realizzata al fine di riassumere tutte le info utili ai cittadini in una brochure e in un unico calendario da appendere in casa.

Nel materiale informativo, oltre ai servizi, sono indicati anche i giorni e gli orari di conferimento dei vari materiali e i luoghi dove poter conferire i rifiuti speciali come RAEE, OLI ESAUSTI, PILE, FARMACI, ABITI USATI ed INGOMBRANTI. Depliant e calendario saranno consegnati insieme ai sacchetti per la differenziata, ma si potranno trovare, per ritirarli, anche presso diverse attività commerciali del territorio.

A tal proposito è attivo il numero verde a cui chiamare per avere informazioni o per prenotare il ritiro degli ingombranti: 800 99 39 97.

“Abbiamo approvato un progetto che prevede per i prossimi anni la consegna a casa delle buste, ma fino alla fine della pandemia dovremo usare gli eco point – commenta il Sindaco Giorgio Zinno. Per venire incontro alle giuste necessità dei cittadini però abbiamo chiesto alla società di allungare gli orari di apertura del centro per offrire ai cittadini più opportunità ed evitare assembramenti. Differenziare è un impegno. Solo così consegneremo ai nostri figli un territorio più pulito e dimostreremo anche in questo caso di essere cittadini responsabili”.

“Siamo la Città dei Bambini e delle Bambine – aggiunge Ferrara – e questo ci responsabilizza ancora di più, anche nel rispetto dell’ambiente. Siamo certi che questo calendario sia di facile interpretazione e che possa essere memorizzato anche dai più piccoli, i quali a volte fanno addirittura da educatori nei confronti degli adulti”.