San Giorgio a Cremano – Maltempo, Zinno: “Scuole chiuse anche per evitare assembramenti”

“Cari concittadini il bollettino meteo di domani giovedì 15 ottobre riporta diffuse precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesche e venti con raffiche che potrebbero arrivare anche oltre i 70 km/h negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Questa situazione, unita alla emergenza da covid19 che obbliga a ingressi scaglionati per evitare assembramenti fuori le scuole, ci impone una riflessione in più rispetto alla linea tenuta fino ad oggi.

Per tale motivo, per scongiurare oltre al pericolo maltempo assembramenti fuori le scuole con relativo pericolo epidemiologico insieme ad alcuni colleghi delle città costiero-vesuviane, ho deciso di chiudere le scuole per la giornata di Giovedì 15 ottobre”. Così via social il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.