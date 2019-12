San Giorgio a Cremano – Luminarie natalizie. E’ polemica per la frase di Troisi

Natale polemico nella città di San Giorgio a Cremano a causa delle luminarie con la celebre frase di Massimo Troisi “Io non sono napoletano, sono di San Giorgio a Cremano”. Una frase scelta dall’amministrazione Zinno e posizionata nel centro della cittadina per riproporre in queste festività le parole di un concittadino legato al proprio territorio e che ha contribuito a scrivere la storia della comicità italiana.

Non sono poche infatti le polemiche sorte, ritenendo tale scelta inadeguata. In particolare vi è chi sottolinea il sentimento di non sentire la differenza territoriale tra la città di San Giorgio a Cremano e Napoli, evidenziando un vero e proprio malcontento.

Ciò nonostante se per molti la frase ha suscitato sgomento e polemiche, molti altri sono intervenuti per difendere la famosa citazione del comico, sottolineando che ciò che è stato proposto non vuole generare differenze tra i vari luoghi quanto più un omaggio a Massimo Troisi e la città.

Un ulteriore motivo di discussione però è anche l’insoddisfazione di molti cittadini nel non vedere il territorio allestito da luminarie natalizie, ponendo confronti con i paesi limitrofi i quali garantiscono un’atmosfera natalizia più forte.

Non a caso molte delle zone della città non sono illuminate, ad eccezione di qualche luce nelle due piazze principali, via Manzoni e gli stand in Villa Vannucchi allestiti da privati.