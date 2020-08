San Giorgio a Cremano – Laboratorio Civico: “Dopo 5 anni di silenzio ora bugie, confrontiamoci su idee e proposte moralmente legittime“

Comunicato stampa Laboratorio Civico

Dopo 5 anni di silenzi, i segretari delle liste a sostegno della coalizione avversaria, superando la vergogna o costretti dall’arroganza, fanno una dichiarazione. Ovviamente piena di bugie.

1) Si definiscono, senza pudore alcuno, coalizione di centro sinistra, quando per 5 anni hanno assistito increduli e impotenti ad operazioni di trasformismo che hanno portato molti esponenti della destra sangiorgese a sostenere un sindaco del PD.

2) Una bocciatura netta dell’ operato della amministrazione e del Sindaco uscente li rende nervosi mentre uno stuolo di candidati demotivati a suo sostegno chiedono voti ad amici e parenti sostenendo che e’ possibile votarli senza indicare il Sindaco.

3)Come possono gli artisti dell’ inefficienza, gli smemorati di professione che dello scorso programma elettorale, negli ultimi cinque anni, non hanno realizzato un bel niente, dare lezione ad una coalizione civica fatta di gente onesta,

competente con a cuore San Giorgio a Cremano

Il segno del panico causato dall’avviso di sfratto dal Comune è chiaramente leggibile negli slogan dell’ex Sindaco che *PROMETTE 100 POSTI DI LAVORO* manco fosse Achille Lauro!

100 posti ridotti poi a 50, a 30 e poi a 20 addirittura per concorso pubblico come se non ci fosse trasparenza neanche in un concorso pubblico.

Confrontiamoci su idee e proposte moralmente legittime e eticamente sostenibili.