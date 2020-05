San Giorgio a Cremano – Emergenza Coronavirus: guarite due persone

“Cari concittadini, oggi altre due persone sono guarite dal Covid-19. Solo due nostri concittadini sono ancora ricoverati a causa del virus e a loro va il nostro augurio di una veloce guarigione”. Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Grazie alla responsabilità della stragrande maggioranza di voi stiamo superando il momento più difficile. Restano ancora minoranze irresponsabili e i giovanissimi sui quali agire per fargli comprendere la necessità di uscire rispettando le regole, continua il sindaco.

Sui giornali ed in tv si parla di volontari per il controllo tramite un bando nazionale, ma possiamo dire che a San Giorgio a Cremano e non solo ci sono già tantissime persone che si sono offerte spontaneamente in modo volontario per darci una mano a far rispettare le regole: basti pensare che domani riprenderà il mercato non alimentare nella terra Morgese in via Manzoni e la protezione civile non mancherà di dare il proprio contributo.

Nella protezione civile abbiamo uomini e donne che senza richiedere nulla hanno lavorato tutti i giorni per garantire l’assistenza alle persone in difficoltà.

Se il Governo vuole dare una mano agli enti locali, apposti le risorse per sostenere i concittadini in difficoltà e dia indirizzi più chiari alle Forze dell’Ordine per farli intervenire quando e dove serve. Non abbiamo bisogno di formule magiche, ma di soluzioni concrete per i problemi della popolazione.

Come Sindaco continuerò a lavorare per la sicurezza dei nostri concittadini sapendo che la stragrande maggioranza di voi si è comportata in maniera esemplare, conducendo la nostra comunità verso l’uscita dal momento più delicato della crisi. Insieme ce la faremo”, conclude Zinno.