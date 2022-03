San Giorgio a Cremano – A Villa Bruno arriva la bizzarra, magica e golosa «Fabbrica di cioccolato»

Gli ultimi due week end di marzo con Willy Wonka da un’idea di «Ma dove vivono i cartoni?»

E se Willy Wonka e i suoi fedeli indigeni Umpa Lumpa, produttori speciali di fiumi di cioccolato, sbarcassero a San Giorgio a Cremano per coinvolgere bambini e famiglie in un’avventura unica? Non è un sogno ma una realtà che si realizzerà nei due week end di sabato 19 e domenica 20 marzo e sabato 26 e domenica 27 marzo nel prestigioso sito delle Fonderie Righetti, nella Settecentesca Villa Bruno, in via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano. «La fabbrica di cioccolato» è il nuovo evento scenico e interattivo che il format «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, sta per regalare al suo affezionato pubblico e a chi vorrà scoprirne gli effetti speciali.

Uno show-spettacolo coinvolgente e multisensoriale che vedrà il bizzarro Willy Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo, indire un concorso speciale per i partecipanti. Ha deciso di inserire in alcune delle sue tavolette di cioccolato, milioni in vendita in tutto il mondo, dei biglietti d’oro; i fortunati che troveranno questi ticket speciali nelle loro tavolette golose potranno trascorrere una giornata nella particolare fabbrica ammirandone le meraviglie e scoprendone i segreti. Così tutti i bambini che varcheranno la soglia di Villa Bruno riceveranno, all’ingresso, le monete magiche per acquistare il cioccolato ed aggiudicarsi i Golden Ticket. Da qui inizierà il viaggio emozionale e multisensoriale dove bimbi e parenti incontreranno Willy Wonka che racconterà delle sue stravaganti imprese.

E non solo! Il viaggio interattivo, in cui i partecipanti passeranno da spettatori ad attori e protagonisti tra gli eroi della fabbrica di leccornie, offrirà tante sorprese e momenti golosi e indimenticabili. «Lo stravagante Willy Wonka- dicono gli organizzatori- incanterà tutti con i racconti delle sue imprese mirabolanti. E questa non è la cosa più emozionante che accadrà. Stiamo, infatti, preparando altre sorprese ancora più straordinarie e fantastiche; sorprese misteriose e stupefacenti che incanteranno, delizieranno, incuriosiranno, sbalordiranno i nostri fantastici ospiti. Cose che neanche nei loro sogni più folli avrebbero potuto immaginare. Uno spettacolo, un’esperienza, un’emozione, ricca di musica, colpi di scena, risate e dolciumi».

Una performance che calza a pennello a San Giorgio a Cremano, Città dei bambini e delle bambine dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno, da tempo promuove iniziative in cui i piccoli possano appropriarsi dei loro spazi.

Appuntamenti:

Sabato e domenica 19/20 marzo

Sabato e domenica 26/27 marzo

Orari: 10-18 ingresso ogni ora

Costo del biglietto 10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni