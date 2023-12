Reggio Emilia – Maxi frode fiscale: Polizia di Stato e Guardia di Finanza eseguono 26 perquisizioni

I poliziotti della Squadra mobile e i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, durante l’operazione “Cyrano” hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di 26 persone fisiche e giuridiche.

Gli investigatori hanno documentato l’esistenza di una società operante nell’ambito della pubblicità che emetteva fatture false per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire ai beneficiari l’evasione delle imposte sui redditi e sull’iva.

Le società che hanno beneficiato dell’iniziativa fraudolenta sono dislocate su tutto il territorio italiano e si occupano di edilizia, trasporto merci, società calcistiche professionistiche e meccaniche.

Le indagini hanno permesso di scoprire come le società sottoposte a perquisizione, nelle rispettive dichiarazioni annuali abbiano dichiarato fatture per operazioni inesistenti per oltre 10 milioni di euro.