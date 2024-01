Lanciato nel cuore del 2023, il progetto “Torre Blu” è un’innovativa iniziativa del Comune di Torre del Greco, mirata a ridefinire la relazione della comunità con il suo splendido golfo. In un contesto in cui la consapevolezza ambientale è in crescita, la città si pone all’avanguardia nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili.

Sviluppo Rispettoso dell’Ambiente

Nonostante le sfide post-pandemiche, i consumatori torresi mostrano un rinnovato interesse per i prodotti ittici locali. Con il fresco in crescita del 2% nei volumi, emerge l’importanza di coniugare le tradizioni culinarie legate al mare con pratiche sostenibili. “Torre Blu” si inserisce in questo contesto, aspirando a diventare il baluardo della sostenibilità nella regione.

Innovazione e Sostenibilità al Cuore del Progetto

Al centro del progetto “Torre Blu” c’è la determinazione a superare le pratiche tradizionali. Un esempio tangibile è l’abbandono del polistirolo nelle cassette utilizzate nella pesca, sostituite da soluzioni sostenibili. Queste nuove cassette non solo sono riciclabili, ma grazie a un sistema di tracciabilità, promuovono la trasparenza nella filiera ittica, soddisfacendo le crescenti esigenze di consapevolezza dei consumatori.

Pesce Pelagico e Pesce Azzurro: Un Focus Nutriente e Accessibile

Il progetto “Torre Blu” incoraggia la comunità a privilegiare il pesce pelagico e azzurro, varietà locali come sardine, acciughe, merluzzo, sgombro, e altro ancora. Oltre alle sue proprietà organolettiche uniche, questa selezione offre un’alternativa nutriente, ricca di proteine e Omega 3, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile.

Coinvolgimento Attivo della Comunità: un Docufilm per raccontarla

La partecipazione della comunità è una pietra angolare del progetto. Il Comune ha organizzato eventi di sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini, stakeholder e il mondo della scuola. Dall’iniziativa al Museo Nazionale di Pietrarsa alla proiezione in anteprima nazionale di un docufilm a marzo, in collaborazione con Visit Italy, che diffonderà a livello nazionale le pratiche di pesca sostenibile. La sfida successiva è eliminare l’inquinamento derivante dalle cassette di polistirolo, sostituendole con soluzioni ecosostenibili dotate di microchip per garantire la tracciabilità e ridurre drasticamente l’inquinamento marino.

Conclusione: Una Promessa di Sostenibilità e Bellezza

Il progetto “Torre Blu” è molto più di una iniziativa: è una promessa. Una promessa di preservare la bellezza del golfo di Torre del Greco, di creare uno stile di vita sostenibile e di trasmettere un patrimonio marino ricco alle generazioni future. In un mondo che cerca soluzioni, “Torre Blu” emerge come un faro di speranza, guidando la città verso un futuro più sostenibile e consapevole.