Progetto SSC Napoli Charity – Via all’asta che mette in palio la maglia di Insigne indossata in Napoli-Fiorentina

La SSC Napoli è lieta di annunciare che è on line la nona asta stagionale che assegnerà la: Maglia SSCN Insigne indossata in Napoli-Fiorentina 20/21 con certificato digitale. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

La quota che verrà raggiunta tramite quest’asta verrà devoluta all’Associazione Culturale Miniera che con questa quota riuscirà a realizzare dei laboratori di carta pesta con i bambini dei Quartieri Spagnoli.

L’associazione culturale Miniera con sede ai Quartieri Spagnoli nasce nel 2019 con lo scopo di difendere, diffondere e rivalutare la cultura ed il territorio di Napoli attraverso la cultura, l’arte e la condivisione che trovano manifestazione attraverso poesie, progetti fotografici, documentari, interviste, libri, interventi di street-art, operazioni di clean-up, laboratori e progetti con bambini e ragazzi.

Gia prima della sua nascita burocratica, Miniera fa sentire la sua presenza sul territorio attraverso l’operato del proprio presidente, Salvatore Iodice, il quale nel 2006 dopo l’apertura della sua prima bottega di falegnameria, Miniera Riciclarte, comincia condividere il proprio estro, le proprie idee e la propria arte con i bambini de quartiere che vivono particolari problematiche familiari e sociali. Con essi, Salvatore, utilizzando il materiale di risulta, gli ingombranti e tutto ciò che invade la strade del quartiere, realizza elementi di arredo urbano come dei cestini delle carte, con su dipinto a mano il logo od il nome dell’attività commerciale che decideva di adottarlo, una sorta di segnaletica stradale creativa per rendere più agevole l’esplorazione dei vicoli ai turisti.

Per partecipare all’asta clicca qui.

Il progetto “SSC Napoli Charity” anche in questa stagione ha promosso aste online che hanno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Dossier Press SSC Napoli Charity

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il seguente modulo online.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.