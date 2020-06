“Progettiamo il Rilancio”, al via gli incontri a Villa Pamphilj

Al via da sabato 13 giugno la serie di incontri del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti sociali, per un confronto sui progetti di rilancio del Paese.

Nel corso della prima giornata, dopo l’indirizzo di apertura del Presidente Conte, sono intervenuti:

il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen

il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni

la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde

il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel

Nel primo pomeriggio gli incontri proseguono con gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, del Segretario Generale dell’OCSE, Ángel Gurría, e della Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva.

Al termine, il Presidente Conte e gli altri ospiti presenti partecipano al Panel “Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities”, che vedrà il contributo di rappresentanti del mondo accademico internazionale.