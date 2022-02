Pozzuoli – Droga in casa, in manette 60enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Ovidio nel rione Toiano a Pozzuoli un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro, è rientrato nella sua abitazione.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento dell’uomo ed hanno rinvenuto 16 bustine contenenti 32 grammi circa di hashish e 150 euro.

G.D.P. 60enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.