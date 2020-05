Portici – Tenta di lanciarsi dalla canonica, salvato dal prete e dai vigili. Cuomo: “Orgoglioso del lavoro svolto dalla Polizia Municipale”

Il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, ha ringraziato tramite Facebook la Polizia Municipale in occasione del tentato suicidio dalla finestra della canonica della chiesa del Sacro Cuore di un 45enne, salvato nella giornata di ieri dai vigili intervenuti e dal prete.

“Sono stato e sono molto orgoglioso del lavoro svolto dalla Polizia Municipale di Portici nella fase più acuta dell’emergenza epidemica e del lavoro che ancora stanno svolgendo.

I nostri Agenti hanno saputo interpretare perfettamente e contestualmente un ruolo di tutela dei Cittadini e di rigorosi controllori delle misure restrittive di contenimento del contagio, scrive il sindaco.

Molti tra gli Agenti di Polizia Municipale di Portici mi contestano di essere eccessivamente esigente e, probabilmente, hanno anche qualche ragione.

Riconosco di essere particolarmente esigente perché conosco l’enorme potenziale ed il valore professionale ed umano di tante Donne e Uomini della Polizia Municipale che svolgono quotidianamente un lavoro difficilissimo a 360 gradi in una Città complessa e complicata con Cittadini che vogliono il rispetto delle regole per gli altri e tolleranza ed indulgenza verso se stessi, prosegue Cuomo.

Gli Agenti di Polizia Municipale hanno la guida di un grande Comandante che, purtroppo, per raggiunti limiti di età’, tra un po’ dovra‘ andare in pensione, e per la nostra Citta‘ e per la nostra Amministrazione sara’ difficile trovare un sostituto con lo stesso grado di preparazione ed esperienza.

Sono molto grato agli Ufficiali della P.M. che negli anni hanno raggiunto un livello di preparazione professionale molto elevato.

Chi tratta male, diffama o offende la nostra Polizia Municipale ignora il grande lavoro quotidiano che fanno i nostri Agenti per garantire servizi ai Cittadini, e, sebbene ci siano alcuni comportamenti talvolta censurabili, mi sento di ringraziarli a nome della nostra intera comunità”, conclude Cuomo.