Caivano – Piantagione a pochi passi dal centro cittadino: 31 chili di cannabis estirpati dai Carabinieri

31 chili di cannabis, in piena fioritura e pronta per essere raccolta. Questo il conto finale sulla bilancia dei Carabinieri di Caivano.

Grazie all’attento monitoraggio del territorio, svolto anche con il prezioso contributo dall’alto di un velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana in via delle Rose della contrada Casolla.

50 i fusti rimossi, alti tra i 2 e i 3 metri e destinati alla distruzione.

Non lontano dal campo, un piccolo locale di lamiere nel quale erano depositati alcuni fasci destinati all’essiccazione.

Denunciate 9 persone, l’intero nucleo familiare titolare del terreno.