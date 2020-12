Portici – Emergenza Coronavirus: stop al consumo di bevande e alimenti in strada per le feste natalizie, ecco l’ordinanza del sindaco

“Firmata l’ordinanza 581 pubblicata sul sito del Comune. La UOPC ASL NAPOLI 3 SUD ci ha comunicato che i Cittadini positivi al COVID sono scesi al di sotto delle 100 persone, per la precisione a 92, come attestato con una nota del 18 dicembre 2020. Negli ultimi 3 giorni solo 16 i nuovi contagiati su un totale di 343 tamponi effettuati con una percentuale dei positivi che scende per la prima volta sotto il 5% fermandosi al 4.66%.

Grazie al prezioso lavoro dell’Assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo e del Dipendente Franco Iacomino siamo riusciti a dare un decisivo supporto alla Uopc recuperando un enorme mole di lavoro sulla gestione dei tamponi.

Adesso, d’intesa con l’Assessorato alla Sicurezza e con le Forze dell’Ordine, anche al fine di tutelare i cittadini per consolidare e stabilizzare l’andamento decrescente della curva dei contagi, chiediamo un Natale ed un Capodanno di sacrificio e di responsabilità ai Cittadini porticesi.

In tal senso, anche alla luce di un dato confortante, reso dal notevole calo di contagi che il nostro Comune sta registrando ormai già da settimane, ho disposto una ordinanza che vieta dalle ore 00.00 del 24.12.2020 alle 05.00 del 26.12.2020, nonchè dalle ore 00.00 del 31.12.2020 alle ore 05.00 del 02.01.2021, a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A, il consumo dei prodotti nelle piazze nelle strade pubbliche, la vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici.

Non avendo ancora ben chiare le idee e le eventuali decisioni del Governo sui divieti abbiamo inteso assumere rapidamente una ordinanza sindacale per poter consentire al Prefetto ed alle Forze dell’Ordine di pianificare e programmare le strategie operative dei controlli da effettuare nei giorni prefestivi e festivi di Natale e Capodanno nella nostra Città”.