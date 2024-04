Ponticelli – Evade dai domiciliari, nei guai 48enne

Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Ponticelli, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in viale Carlo Miranda per la segnalazione di un veicolo rubato.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato a bordo dell’auto in questione un soggetto che, alla loro vista, è sceso velocemente dalla stessa tentando, invano, di entrare in un esercizio commerciale ma è stato raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emersa la ragione del tentativo di fuga essendo il predetto, un 48enne napoletano, sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio; inoltre, gli agenti hanno accertato che la vettura era stata rubata nella giornata di mercoledì.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto per evasione nonché denunciato per ricettazione; infine, il veicolo è stato restituito al proprietario.