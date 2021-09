Poggiomarino – Tentano una rapina, in manette un 33enne e un 19enne

Era piena notte a Poggiomarino, poco distante dalla stazione ferroviaria della circumvesuviana. Due stranieri, un 33enne è un 19enne di origini marocchine e senza fissa dimora, stavano prendendo a calci e pugni un 24enne di origini somale. Aveva reagito ad un tentativo di rapina e non aveva consegnato loro il cellulare ed il portafoglio. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono intervenuti e bloccato i due rapinatori prima che potessero fuggire. I due sono finiti in manette e ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.