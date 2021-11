Poggiomarino – Scuole chiuse per allerta meteo

A seguito delle condizioni meteo avverse previste per la giornata di domani 3 novembre e come da bollettino della Protezione Civile Regionale che prevede un’ allerta di colore arancione per il nostro territorio comunale, ho disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale per il giorno 3 novembre 2021.

Raccomando la massima attenzione anche nella circolazione stradale e di uscire di casa solo se necessario.

