Pimonte – I carabinieri sequestrano mezzo Kg di marijuana

I carabinieri della stazione di Pimonte hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti cinque buste di cellophane contenenti quasi mezzo chilo di marijuana. La droga era nascosta in un condominio di via piana. Sanzionato amministrativamente un uomo classe 59 residente in quel condominio e nella cui abitazione sono stati trovati 10 grammi della stessa sostanza. Il sequestro rientra nella campagna di monitoraggio che i Carabinieri della compagnia di Castellammare operano nei comuni alle pendici dei monti Lattari. È di pochi giorni fa il sequestro di oltre 18 chili di “erba” e diverse armi da fuoco.