Pimonte – Abusivismo edilizio in area vincolata, tre denunce

I carabinieri della stazione di Pimonte, durante i quotidiani servizi di contrasto all’abusivismo edilizio, hanno denunciato 2 imprenditori e un pensionato del posto.

In una porzione del parco regionale dei Monti Lattari soggetta a vincolo paesaggistico avevano

Realizzato un ampio locale, sbancando oltre 500 metri cubi di terra senza alcun permesso.

L’intera struttura, ampia 5 metri per 14 e alta più di 4, è stata sequestrata e per i 3 è scattata una denuncia penale.