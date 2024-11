Operazione Karonte: estradato in Italia trafficante di esseri umani

Sfuggito durante l’operazione che lo scorso maggio portò all’arresto di 29 persone, da parte dei poliziotti della Squadra mobile di Crotone per associazione per delinquere specializzata nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un 35enne è stato rintracciato in Olanda ed estradato in Italia grazie alla collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

L’arrestato ha fatto parte della cellula foggiana che aveva come obiettivo quello di far arrivare migranti in Italia sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale a bordo di imbarcazioni che partivano dalla Turchia e dalla Grecia.

Il criminale, una volta sbarcato all’aeroporto di Roma Fiumicino, è stato preso in consegna dagli agenti del Servizio centrale operativo e portato in carcere.