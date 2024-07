Operazione contro lo sfruttamento della prostituzione in 27 province

Oltre 400 poliziotti delle Squadre mobili di 27 province, coordinati dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, sono stati impegnati oggi in un’operazione contro il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione.

Sono stati realizzati in tutte le province interessate controlli e perquisizioni in abitazione ed esercizi pubblici in cui venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento mascherate da inesistenti attività professionali come centri estetici.

Le attività venivano pubblicizzate anche online attraverso siti e piattaforme di messaggistica dedicate.

Sono sette le persone arrestate per reati in materia di immigrazione, sfruttamento alla prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona.

Denunciate altre 71 persone per gli stessi reati e, in un caso, per vendita illegale di Viagra.

Durante le perquisizioni sono state trovate numerose dosi di hashish, cocaina ed eroina e sequestrati un fucile detenuto illegalmente, tre immobili dove venivano consumate le prestazioni sessuali e 10mila euro in contanti.

Elevate 82 sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività commerciale, violazione della normativa sull’immigrazione e gli stupefacenti, irregolarità sull’assunzione dei lavoratori, sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di igiene e conservazione degli alimenti.

Hanno collaborato e dato supporto agli investigatori 60 equipaggi dei locali Reparti prevenzione crimine e numerose Unità cinofile.