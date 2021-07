Nuova Orchestra Scarlatti – Marco Frisina dirige l’orchestra Scarlatti Young, porte aperte al pubblico

Mercoledì 28 luglio, alle ore 19:00 nel Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli, in Via Paladino 39, con ingresso gratuito previo prenotazione fino a esaurimento posti, la Nuova Orchestra Scarlatti offre al pubblico le prove aperte dell’Orchestra Scarlatti Young diretta da Marco Frisina, con una selezione in programma dei brani della Divina Commedia Opera Musical.

La serie dei Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti, due mesi fitti di appuntamenti accolti calorosamente dal pubblico, si chiuderà poi con un evento extra partenopeo, con l’Orchestra Scarlatti Young impegnata a Tagliacozzo (AQ) il 29 luglio, per inaugurare la 37ª Edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate proprio con una selezione di brani tratti dalla celebre e fortunata Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, insieme al cast originale dell’opera.

La Divina Commedia Opera Musical, liberamente tratta dal poema dantesco, su testi di Gianmario Pagano e Andrea Ortis, presenta il viaggio del Poeta come quello di un ‘uomo che cerca l’Amore’, e sul suo tragitto ritrova Beatrice, incontra Virgilio e alcune delle figure principali del poema, prima della beatifica visione finale, riflessa negli occhi della Madonna, de “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”. In quest’opera, che è stata un grande successo fin dalla prima esecuzione nel 2007 a Roma, con coreografie ed effetti speciali dinanzi a 2500 spettatori, Marco Frisina è riuscito a riversare nell’immediato e avvincente linguaggio pop del musical un’ispirazione raffinata, ricca di riferimenti colti, un’invenzione melodica sempre appassionata, un senso vivo del racconto musicale con momenti di grande effetto cinematografico.

Marco Frisina, romano classe 1954, sacerdote, biblista, musicista, concilia da molti decenni importanti incarichi ecclesiali con una intensa e acclamata attività di compositore; nel 1991 ha partecipato all’internazionale Progetto Bibbia della RAI; ha realizzato, fra l’altro, le colonne sonore di molte grandi produzioni RAI e Mediaset quali Michele Strogoff, Papa Giovanni, Giovanni Paolo II, Edda Ciano, Callas e Onassis, Pompei, Puccini, Paolo VI, Preferisco il Paradiso.