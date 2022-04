Nola – Sorpreso con la droga, arrestato un uomo

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in corso Tommaso Vitale hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 11 involucri contenenti 6 grammi circa di marijuana ed hanno altresì accertato che l’uomo, dallo scorso mese di dicembre, è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di dimora nel Comune di Saviano.

L.O., 46enne di Saviano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.