Nola – Evade dai domiciliari, fermato 38enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere la Strada Statale 7bis hanno controllato un uomo a bordo di un ciclomotore e lo hanno identificato per C.L., 38enne di Cicciano, accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e, pertanto, lo hanno arrestato.