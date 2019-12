“Sin da domenica dobbiamo dare segnali importanti. La vittoria ci manca da troppo tempo e questo è sicuramente una nostra responsabilità”.

“Adesso dobbiamo cancellare i primi mesi di stagione e guardare avanti chiudendo definitivamente con i risultati negativi”

“Sotto questo profilo Gattuso si è messo a nostra disposizione per aiutarci ad uscire da questo momento delicato. Il mister ci fa lavorare con tantissima intensità e ci sta mettendo tutto l’impegno e la sua esperienza”.

“Non cerchiamo alibi, la squadra è consapevole che la colpa è soprattutto nostra per quello che abbiamo prodotto sinora. A dire la verità alcune partite abbiamo meritato di vincerle, ma se non ci siamo riusciti vuol dire che non siamo stati all’altezza”.

“Abbiamo perso tanti punti, ma mancano ancora 5 mesi alla fine del campionato e di terreno per poter recuperare ce n’è”.

Con Gattuso si tornerà al 4-3-3?

“Credo che stiamo lavorando per il nostro vecchio modulo che è quello in cui mi sento più a mio agio. Il mio ruolo naturale è quello di mezzala sinistra e con Gattuso credo di poterlo interpretare al meglio”.

“Daremo tutti il massimo per tirarci fuori da questa situazione che non rispecchia il nostro valore. Vogliamo fare una prestazione importante domenica contro il Sassuolo per dare una spinta alla nostra stagione”.

Poi gli auguri per i tifosi azzurri: “Soprattutto in questo momento abbiamo bisogno dei nostri sostenitori per avere quella energia che solo loro sanno darci. Auguro ai napoletani un Natale sereno e felice in famiglia. Noi cercheremo con tutte le nostre forze di regalare a tutti i nostri tifosi quelle gioie che meritano”