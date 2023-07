Napoli – Un arresto a Posillipo perchè perseguitava la ex, a Porta Capuana arrestato uno spacciatore

Posillipo: perseguita la ex. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza San Luigi per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, indicando il suo ex compagno, ha raccontato di essere stata minacciata di morte dallo stesso e che tali episodi si erano già verificati in precedenti occasioni.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 46enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.

Viale della Resistenza Ernesto Pascal

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza Ernesto Pascal, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato e trovato in possesso di un marsupio con 6 bustine contenenti circa 10 grammi di marijuana.

Un 21enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Porta Capuana: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato dietro una panchina un uomo consegnare un involucro ad una persona in cambio di qualcosa; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 30 euro, mentre sotto la panchina hanno rinvenuto 4 involucri contenenti circa un grammo di cocaina.

Un 32enne marocchino con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.