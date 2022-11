Napoli- Un arresto a Materdei per spaccio, controlli ai Quartieri Spagnoli

Materdei: arrestata una spacciatrice.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, nel transitare in via Roberto Savarese, hanno notato una donna affacciata ad una finestra consegnare qualcosa ad una persona a bordo di un motociclo che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, pertanto, sono entrati nell’appartamento trovando la donna in possesso di 8 stecche di hashish del peso di circa 18 grammi; inoltre, su un tavolo poco distante dalla finestra, hanno rinvenuto 50 euro.

V.C, 35enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli ai Quartieri Spagnoli.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli ai Quartieri Spagnoli ed in particolare nelle vie Francesco Girardi, Croci Santa Lucia Al Monte e Nuova Santa Maria Ognibene e in vico Trucco, vico Politi, vico Cariati e vicoletto II Politi.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 25 motoveicoli poiché trovati in stato di abbandono.