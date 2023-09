Napoli – Udinese 4-1, le pagelle: Zielinski inventa, Kvara sontuoso

MERET 6: non tocca palla fino al gol friulano sul quale non può nulla. Spettatore

DI LORENZO 6,5: non fa passare nulla in fase difensiva, spinge come un forsennato mostrando una continuità di rendimento mostruosa. Alieno

OSTIGARD 6,5: sta acquisendo personalità e convinzione. Sempre puntuale e pulito negli interventi. Tignoso

NATAN 6,5: altra buona prestazione per il brasiliano. Tempestivo nelle chiusure, presidia bene la sua zona. Sentinella

MARIO RUI 6: non spinge tanto ma ci mette la solita cattiveria agonistica. Ritrovato

ZIELINSKI 7: tornato sui suoi livelli. Sbocca la gara dal dischetto, dispensa giocate di alta scuola mostrando una visione di gioco non indifferente. Illusionista (dal 73′ CAJUSTE s.v.)

LOBOTKA 7: finalmente il giocatore che conoscevamo. Fraseggia, sventaglia, si abbassa e recupera palla. Insomma uomo ovunque. Intenso

ANGUISSA 6,5: dopo le recenti prestazioni negative torna su un ottimo livello. Presente in entrambe le fasi di gioco. Colonna

POLITANO 7: gara di grande intensità. Spinge come un dannato creando grande scompiglio alla difesa ospite. Innesca Osimhen per il secondo gol. Imprendibile (dal 63′ LINDSTROM 6: ottimo impatto con serpentine ubriacanti. Deve ancora crescere ma le premesse ci sono tutte. Furetto)

OSIMHEN 7,5: scaccia via le polemiche siglando il gol del raddoppio. Lascia il rigore a Zielinski. Devastante in campo aperto. Gazzella (dal 63′ SIMEONE 6,5: partecipa alla festa con una zuccata di testa. Titolare aggiunto)

KVARA 8: finalmente il giocatore dirompente che conoscevamo. Colpisce due legni, suoi gli assist per le reti di Osimhen e Simeone. Sontuoso