Napoli – Trovato con oltre 30 kg di sigarette di contrabbando in auto, denunciato 20enne

Ieri pomeriggio agenti dei Commissariati Secondigliano e Scampia, liberi dal servizio, hanno notato in un parcheggio di via Piero Gobetti una persona a bordo di un’auto che, dopo essersi affiancata a un’altra macchina in sosta, ha prelevato dal portabagagli di quest’ultima 6 scatole contenenti numerose stecche di tabacchi lavorati esteri del peso complessivo di 35,2 kg.

L.F., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per aver utilizzato un veicolo sottoposto a sequestro; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente e per inottemperanza alle misure anti Covid-19.