Napoli – Trovato con droga, arrestato spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Duchesca uscire da un appartamento al piano terra un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento e con il supporto di una volante del Commissariato, lo hanno raggiunto e bloccato in via Poerio trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 0,8 grammi di eroina, un cellulare e 225 euro.

Inoltre, hanno effettuato un controllo nel locale da cui era uscito l’uomo trovando 4 ovuli contenenti circa 53 grammi di eroina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, gli operatori hanno accertato che lo stesso era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 24 maggio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione e ad una multa di 30mila euro per reati in materia di stupefacenti, commessi a Novara nel 2013.

K.O.O., 45enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e gli è stato notificato il provvedimento sopra menzionato.