Napoli/Torre Annunziata – Rivenute armi, munizionamento e droga, una persona arrestata e due denunciate

Giovedì mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Caracciolo hanno notato un’auto con targa francese con a bordo tre persone il cui conducente, alla vista degli operatori, ha arrestato la marcia e inserito la retromarcia per poi tentare la fuga ma è stato bloccato in viale Gramsci dove gli agenti, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno trovato nel veicolo una scatola con 44 proiettili cal. 7,65 e 5185 euro.

Gli operatori insieme agli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso due appartamenti in uso ad uno dei passeggeri, in quanto regolarmente prenotati tramite piattaforme di prenotazione on-line; in particolare, hanno rinvenuto nel primo, in via Bosco di Capodimonte, un pezzo di hashish del peso complessivo di 96 grammi mentre nel secondo, in viale Regina Margherita a Torre Annunziata, una busta in plastica con 50 panetti contenenti complessivamente circa 4 chili e mezzo di hashish, 3 pistole, di cui 2 semiautomatiche, tra cui una con matricola abrasa, ed un revolver, 10 cartucce di diverso calibro, 2 computer portatili, 2 paia di chiavi di autovetture e 150 euro.

Quest’ultimo, M.K.B, 33enne francese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi e ricettazione, mentre gli altri due occupanti, un 29enne francese ed un 28enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi.