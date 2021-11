Napoli – Tenta di rapinare un uomo, denunciato 29enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una persona aggredita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una pattuglia dell’Esercito Italiano con due uomini uno dei quali ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato dal malvivente che aveva tentato di rapinarlo del suo cellulare minacciandolo con una bottiglia.

M.T., 29enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per tentata rapina.