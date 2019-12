Napoli – Spaccio in città, tre arresti

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giuseppe Marazzo un uomo fermo nei pressi di uno stabile che, dopo aver prelevato una bustina da un giardinetto poco distante, l’ha consegnata ad un giovane in cambio di soldi.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendogli nella tasca del giubbotto la somma di 180 euro mentre, sotto un arbusto dei giardinetti hanno trovato 9 bustine di marijuana per un peso di 40grammi.

Ciro Di Masi, napoletano 41enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

———–

Corso Sirena: 60enne arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra nei pressi di Corso Sirena hanno controllato un uomo fermo in un’auto in sosta trovandolo in possesso di 15 dosi di cocaina per un peso di circa 5 grammi , 3 stecche di hashish del peso di circa 7 grammi e 60 euro in banconote di vario taglio.

Guido Visconti, 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

——————–

Largo San Giovanni Maggiore: Polizia di Stato arresta spacciatore

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in largo San Giovanni Maggiore uno straniero seduto su un muretto nei giardini della piazza che ha ceduto un involucro in plastica ad un ragazzo in cambio di 10 euro.

I poliziotti hanno bloccato entrambi rinvenendo nella tasca del giubbotto dello spacciatore la somma di 50 euro e 8 grammi circa di marijuana mentre l’altro ha consegnato spontaneamente circa 5 grammi di marijuana acquistata poco prima.

Ibrahim Makalo, gambiano di 26 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.