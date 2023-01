Napoli – Spaccio, arrestato 44enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico san Felice hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, era entrato in uno stabile, dopo aver bussato al citofono, lasciando il portone socchiuso.

I poliziotti hanno raggiunto l’ingresso dell’edificio e, nel cortile, hanno visto una persona calare un secchio dalla finestra del primo piano e l’uomo avvicinarsi per prelevare qualcosa dall’interno; a quel punto, gli operatori lo hanno bloccato rinvenendo nel secchio 5 involucri contenenti circa 0,6 grammi di crack.

Inoltre, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale dei Vigili del Fuoco, hanno avuto accesso nell’appartamento da cui era stata calata la droga ed hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di altri 3 involucri della stessa sostanza e 172 euro, mentre nell’abitazione hanno rinvenuto altre 14 dosi di crack del peso di circa 2 grammi, 2 bilancini di precisione, 4 telefoni cellulari e 2 coltelli con le lame della lunghezza di circa 10 cm.

T.R.W., 44enne dello Sri Lanka con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.