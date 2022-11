Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 59enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Giuseppe Marrazzo un uomo il quale si è subito mostrato insofferente al controllo.

I poliziotti lo hanno identificato per G.O., 59enne napoletano con precedenti di polizia, trovandolo in possesso di 133 involucri contenenti circa 41 grammi di eroina, pertanto lo hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.