Napoli – Serve al banco senza “green pass”, sanzionato 37enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato un bar in via Vicinale Trencia dove hanno accertato che il titolare, un 37enne napoletano, espletava l’attività lavorativa sprovvisto della certificazione verde (c.d. green pass) e, per tale motivo, lo hanno sanzionato.