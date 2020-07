Napoli – Sassuolo 2-0: la decidono Hysaj e Allan, quattro gol annullati ai neroverdi

Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo al San Paolo al termine di una gara tra luci e ombre e con due protagonisti inattesi, Hysaj e Allan. Gli azzurri vanno in vantaggio in avvio di gara, creano tanto ma come troppo spesso accade sprecano troppo, rischiando poi di subire gol in diverse occasioni, con ben quattro reti annullate ai neroverdi per fuorigioco. Gli uomini di Gattuso si dimostrano ancora una volta poco cinici sotto porta e chiudono la partita soltanto in pieno recupero. Da rivedere la tenuta difensiva nel suo complesso, con tante ripartenze concesse agli avversari che affondano troppo facilmente in campo aperto.

Primo tempo

Inizia meglio il Sassuolo, che con il solito atteggiamento spregiudicato guadagna campo sin dai primi minuti. Al 4′ percussione di Djuricic che prova la conclusione da fuori, pallone alto. Rispondono gli azzurri dopo due minuti con Insigne, che dal limite dell’area conclude alto da buona posizione. All’8′ il Napoli passa in vantaggio con una bella azione personale di Hysaj, che si accentra e fa partire un destro che si insacca nell’angolo basso. Gli azzurri dopo il vantaggio prendono in mano le redini del gioco, al 15′ pericoloso Koulibaly di testa sugli sviluppi di un corner, pallone a lato. Gli azzurri macinano gioco e al 20′ hanno la grande chance del raddoppio con Insigne, che ben pescato da Zielinski tutto solo davanti a Consigli manda di pochissimo a lato. Al 23′ ci prova Zielinski con un tiro ad incrociare da fuori, la palla sfiora il palo. Un minuto dopo ancora conclusione del polacco, blocca in due tempi il portiere neroverde. Al 32′ Djuricic supera Ospina in uscita ma la rete viene annullata per offside. Al 35′ ghiotta occasione per Callejon, che ben pescato da Insigne anticipa il difensore ma conclude a lato da due passi. Al 36′ altro gol annullato a Djuricic, che va in rete sugli sviluppi di una respinta dell’estremo difensore azzurro, ma viene ravvisato un fuorigioco. Al 41′ uno scatenato Hysaj arriva ancora al tiro da posizione defilata, si rifugia in angolo Consigli. Nel finale di primo tempo Ospina devia in angolo una conclusione velenosa di Djuricic.

Secondo tempo

Pronti via e azzurri subito pericolosi con un gran tiro al volo di Zielinski, palla deviata in angolo. Al 4′ è il Sassuolo a trovare la rete con Caputo, ma anche stravolta il gol viene annullato per fuorigioco dal Var. Gli azzurri concedono troppo e al 16′ gli ospiti trovano il pari con Berardi, ma per la quarta volta interviene il Var che segnala un fuorigioco di Caputo. Al 19′ reagisce il Napoli con un tiro di Milik dal limite, si oppone Consigli. Lo stesso polacco spreca di testa una buona occasione da due passi colpendo male la sfera. Gli uomini di Gattuso prestano troppo il fianco alle ripartenze del Sassuolo e riescono a chiudere la partita soltanto nel finale. Gli azzurri colpiscono prima un palo con Politano all’86’ e poi al 93′ trovano il 2-0 con il neo entrato Allan, che su assist di Mertens trafigge Consigli con un preciso tiro angolato. Alla fine arriva una vittoria meritata ma troppo sofferta alla luce delle tante palle gol costruite.