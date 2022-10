Napoli – Ruba utensili da lavoro dal ballatoio di un appartamento, arrestato 34enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile nel transitare in via Casanova hanno udito le urla di una donna provenire da un istituto scolastico ed hanno notato un uomo con un passeggino che si stava allontanando velocemente dall’abitazione del custode.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che l’uomo, poco prima, aveva scavalcato la recinzione della scuola raggiungendo il ballatoio dell’appartamento dove aveva prelevato diversi utensili da lavoro, caricandoli sul passeggino, per poi darsi alla fuga non appena era stato sorpreso dalla donna.

M.O., 34enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto in abitazione, mentre gli utensili sono stati restituiti alla proprietaria.