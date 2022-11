Napoli – Ruba motoveicolo di Poste Italiane, arrestato 57enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via De Dominicis per la segnalazione di furto di un motoveicolo di proprietà di “Poste Italiane”.

I poliziotti, poco dopo, nel transitare in via Niutta all’angolo con piazzetta Arenella, hanno notato un uomo scendere dal motoveicolo segnalato e lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

V.A., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto mentre lo scooter è stato restituito.