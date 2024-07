Campania – Valori sopra la media, nuova ondata di caldo fino al 31 Luglio

La Campania è nuovamente interessata da un’ondata di caldo con temperature che da domani, domenica 28 luglio fino a mercoledì 31 luglio saranno al di sopra delle medie stagionali: i valori saranno superiori rispetto al periodo di 3÷5°C nella giornata di domani, domenica 28 luglio, e di 4÷6°C nelle successive giornate e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70÷80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Fai attenzione e adotta comportamenti virtuosi. Nelle ore più calde della giornata:

Non uscire

Non esporti al sole o praticare attività all’esterno

Limita gli spostamenti con l’auto

Bevi molta acqua per mantenere una corretta idratazione

In casa tieni arieggiati gli ambienti

Presta attenzione agli animali domestici

Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Come proteggersi dalle ondate di calore?https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp